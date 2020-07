금감원, '옵티머스 닮은 꼴' 부실징후 운용사 4곳 파악

[아시아경제 박지환 기자] 금융당국이 지난 1월 옵티머스자산운용을 포함한 자산운용사 5곳에 대해 부실징후를 파악해 서면검사를 했던 것으로 알려졌다.

12일 금융투자업계에 따르면 금감원은 라임자산운용 사태 이후 지난해 11월부터 올해 1월까지 자산운용사 52개사, 펀드 1786개에 대해 실태점검을 진행했다. 이 중 사모사채 편입 비중 및 자산과 만기의 불일치, 개인투자자 비중 등에서 이상 징후가 발견돼 '집중 모니터링 대상'으로 선정된 운용사는 총 10곳에 이른다.

금감원은 10곳 중 5곳에 대해서는 추가 검사가 필요하다고 판단하고 서면검사까지 했던 것으로 파악됐다. 특히 옵티머스자산운용에 대해서는 공공기관 매출채권에 투자한다는 투자제안서와 달리 부실 사모사채 등을 사들인 정황을 확인하고 지난달 12일 현장검사 사전 통보서를 보냈다.

하지만 옵티머스자산운용은 그로부터 5일만인 지난달 18일 380억원 규모의 환매 중단을 선언했고 현재까지 환매가 중단된 투자금은 1000억원이 넘는 상황이다.

업계 내부에서는 옵티머스자산운용과 함께 서면검사를 받은 나머지 4곳에 대한 현장 정밀검사도 필수적인 상황이란 지적이 나온다. 금감원은 이달 중 '사모펀드 전수 검사반'이 발족하면 이들 4곳부터 검사에 나설 것으로 전망된다.

