한국표준協, 중기부 액셀러레이터 기관 등록

[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회(회장 이상진)는 중소기업창업지원법에 따라 중소벤처기업부 액셀러레이터 기관으로 등록됐다고 10일 밝혔다.

중소벤처기업부 액셀러레이터란 초기 창업기업을 발굴해 엔젤 투자, 사업공간 제공, 멘토링 등 종합보육서비스를 제공하는 창업촉진 전문기관을 말한다.

협회는 창업기업 육성역량 확보를 위해 스마트공장·블록체인 분야 예비창업자를 육성 및 지원하는 예비창업 패키지를 주관하고 있으며 블루포인트파트너스, 플랜에이치벤처스, 드레이퍼아테나 등 국내외 투자기관과의 네트워크를 구축했다.

하반기에는 인공지능(AI) 분야 창업기업의 전문기술역량 향상을 위해 글로벌 IT대기업과 협업해 교육지원을 실시할 예정이다. 향후에도 한국표준협회는 협회가 가진 인프라와 네트워크를 활용해 혁신적 기술 창업기업을 발굴할 예정이다.

이상진 회장은 "이번 액셀러레이터 등록을 기점으로 4차 산업혁명 분야의 유니콘 스타트업을 발굴하고 육성해 우리나라의 디지털 트랜스포메이션에 중추적 역할을 다하겠다"고 했다.

