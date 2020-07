고흥 '윤호21병원' 화재로 사망 2명·부상 28명

[아시아경제 조인경 기자] 전남 고흥군 고흥읍 남계리에 위치한 '윤호21병원'에서 불이 나 현재까지 사망자 2명을 포함해 30명의 사상자가 발생했다.

10일 소방청과 전라남도소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시42분 병원에서 불이 났다는 신고를 받고 장비 35대와 290여명을 동원해 2시간30여분 만인 오전 6시1분 불을 완전히 진화했다.

화재로 병원 내부에 있던 2명이 각각 2층과 3층 계단에서 사망한 채 발견됐다. 중상을 입은 8명을 포함해 부상자는 모두 28명으로 이들은 인근 고흥병원, 녹동현대병원 등 5곳으로 분산 이송됐다.

소방당국은 당초 병원으로 이송한 56명을 모두 부상자로 집계했지만 이 가운데 28명은 단순 이송으로 확인돼 부상자 수에서 제외했다. 부상자 대부분은 연기를 흡입한 것으로 알려졌다.

화재 당시 병원에는 입원환자 69명과 간호사 7명 등 모두 86명이 머물고 있었다. 등록된 입원 환자는 모두 97명이지만 이 가운데 28명은 외출한 것으로 조사됐다.

병원에 있던 86명 가운데 20명은 병원 1층 문을 통해 자력으로 빠져나왔고, 미처 밖으로 피하지 못한 나머지는 5층과 옥상으로 피신한 뒤 소방당국의 사다리차를 타고 구조된 것으로 알려졌다. 2층과 3층 계단에서 발견된 사망자 2명 역시 대피 과정에서 연기를 흡입한 것으로 추정된다.

소방당국은 화재 원인을 처음 불이 1층 내과와 정형외과 사이에서 발생했다는 목격자 진술을 토대로 전기적 요인에 의한 화재로 추정하고 있다.

이 병원은 지하 1층~지상 7층, 연면적 3210㎡ 규모로 26실에 총 100여명을 수용할 수 있는 중형 병원이다. 병원 내에는 옥내 소화전 8개, 자동 화재 탐지 설비, 소화기가 갖춰져 있었지만 스프링클러는 없어

