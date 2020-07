美 신규실업수당 청구 131만건‥계속 청구건수도 감소세(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 노동부는 9일(현지시간) 지난주(6월28일∼7월4일) 신규 실업수당 청구 건수가 131만건에 이르렀다고 밝혔다.

전주보다 9만9000건 줄어든 것으로 14주째 감소세를 이어갔다. 노동부는 당초 6월21일∼27일 주간 신규 실업수당 청구 건수를 143만건으로 발표했다가 이번에 141만건으로 수정했다.

최소 2주간 실업수당을 청구하는 '계속 실업수당 청구' 건수는 전주보다 70만건 줄어든 1806만건으로 집계됐다. 이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해가 한창이던 지난 4월 중순 이후 가장 낮은 수준이다

이번 지수를 두고 해석이 엇갈린다. 블룸버그통신은 노동시장이 다시 하강곡선을 그릴 것이라는 우려를 완화시켰다고 했고, 월스트리트저널도 노동시장이 계속 치유되고 있다는 신호라고 평가했다.

반면 AP통신은 많은 고용자들이 코로나19 재확산에 직면해 여전히 노동자를 해고하고 있음을 보여줬다고 평했다.

