'문명특급' 재재, 강동원 앞 '늑대의 유혹' 우산 장면 재연

[아시아경제 김가연 기자] 영화 '반도'에서 열연을 펼친 배우 강동원, 이정현, 이레가 뛰어난 예능감을 뽐냈다.

9일 웹 예능 '문명특급'에서는 진행자 '연반인' 재재와 강동원, 이정현, 이레의 만남이 그려졌다.

이날 강동원은 '문명특급' 출연 확정 후 '파격 행보'라는 기사가 나간 것과 관련해 "문명특급이 이렇게 대단한 프로그램인 줄 몰랐다"며 너스레를 떨었다.

그는 배우들의 필모그래피를 훑는 복습 코너에서 "'검은사제들' 출연 장면에 후광 효과를 넣은 게 아니냐"는 소문에 대해서도 해명했다.

재재는 명장면으로 꼽히는 '늑대의 유혹' 우산 장면을 따라 해, 출연진을 폭소케 했다.

한편 '반도'는 전작 '부산행'으로부터 4년이 지난 뒤, 폐허가 된 땅에 남겨진 자들이 벌이는 최후의 사투를 그린 액션 블록버스터 영화다. 전작을 연출한 연상호 감독이 메가폰을 잡았으며 강동원, 이정현, 이레, 구교환, 권해효, 김민재 등이 출연해 개봉 전부터 팬들의 기대를 모으고 있다. 오는 15일 개봉한다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr