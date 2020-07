홍남기 “1주택자 되기 위해 의왕 아파트 매각”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 경기도 의왕시 아파트를 매각하겠다고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 페이스북에서 "1주택자가 아니라는 무거운 마음을 내려놓겠다"며 "1주택자가 되기 위해 분양권 매각을 기다리지 않고 가족같이 함께 해왔던 의왕 아파트를 매각하고자 한다. 오늘 매각의뢰 했다"고 말했다.

홍 부총리는 "지난해 다주택 지적으로 분양권을 해소하고자 했으나 전매 금지규정이 있어, 입주 시 바로 매각하겠다고 밝혀왔다"며 "그런데 최근 공직자 다주택 해소 문제가 나오며 국무위원의 한 사람으로서 국민께 몸들 바 없이 송구했다"고 밝혔다.

홍 부총리는 "공직을 마무리하면 의왕집으로 다시 돌아가리라 생각했었다"면서도 "이제 마음의 무거움을 주었던 그 멍에를 내려놓기로 했다"고 말했다.

홍 부총리는 "부동산 시장이 조금 더 합리적이었으면 좋겠다는 생각을 다시 해 본다"며 "투기수요를 근절하고 실수요자를 보호하며 맞춤형 대응을 해나가겠다는 기조가 흔들림 없이 구현되도록 혼신의 노력을 더 보태겠다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr