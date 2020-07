폐기 고기 '빨아서' 판매한 송추가마골 덕정점…폐점·사과문 공개

송추가마골 대표 홈페이지에 '사죄의 글' 올려

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 경기 양주시에 위치한 유명 갈비 체인점 송추가마골이 폐기처분 해야 할 고기를 씻어서 판매한 것으로 드러나 파문이 일고 있다.

9일 양주시 등에 따르면 송추가마골의 양주지역 한 지점은 지난 2월까지 따뜻한 물로 고기를 급하게 해동한 뒤 상온에 보관하는 과정에서 일부 상할 우려가 있어 폐기처분 해야 할 고기를 소주로 씻어 정상적인 고기와 섞어 판매했다.

온수에 해동한 뒤 상온에 보관하면 세균이 증식하는 등 상할 우려가 있다. 냉동한 고기는 찬물 또는 흐르는 물에 해동해야 하며, 위생수칙이 지켜지지 않은 고기 등 음식 재료는 폐기해야 한다.

이 같은 사실이 알려지자 송추가마골은 이날 본사 홈페이지에 '사죄의 글'을 올려 잘못을 인정하고 사과했다.

송추가마골 김재민 대표는 사죄의 글을 통해 "이번 일은 결코 일어날 수 없는 일이었다. 송추가마골을 신뢰하고 사랑해 준 고객 여러분께 심려를 끼친 점 머리 숙여 깊이 사죄한다"고 밝혔다.

그러면서 "특정 매장 관리자의 잘못된 판단과 업무처리로 인한 일이라 할지라도 직원 관리 및 위생 관리를 제대로 하지 못한 저와 본사의 잘못이라 생각한다"고 덧붙였다.

그는 이어 "본사는 해당 매장에 대한 시정조치뿐 아니라 전 매장을 대상으로 육류관리 특별점검 실시, 육류관리 점검, 직원 교육 등 필요한 조치를 완료했다"고 밝혔다.

양주시는 이날 현장 점검을 벌여 문제가 확인되면 '모범 음식점' 지정을 취소하고 시정명령이나 과태료 등 관련 규정에 따라 처리하겠다는 계획이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr