전남도의회, 제11대 후반기 첫 임시회 개회

‘프리랜서 권익 보호 지원 조례안’ 등 도민 생활과 밀접한 안건 처리

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회는 오는 10일부터 17일까지 8일간의 일정으로 제344회 임시회를 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 임시회는 지난 6월 30일부터 7월 1일 전남도의회 제11대 후반기 원 구성이 마무리된 후 갖는 첫 임시회다.

임시회에서는 상임위원회별로 도정 및 교육행정에 대한 업무보고와 상반기 추진상황에 대한 점검이 이뤄질 예정이다.

또 김문수 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 수산부산물 관리 및 재활용 촉진 조례안’, 김용호 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 프리랜서 권익 보호 및 지원 조례안’ 등 도민 생활과 밀접한 안건들이 심의·의결될 전망이다.

김한종 의장은 개회사를 통해 “열린 의회, 강한 의회를 제11대 후반기 의정 목표로 삼고, 이를 위한 최우선 과제로 코로나19 장기화로 침체한 전남 경제에 활력을 불어넣는 데 최선을 다 하겠다”고 밝히며, 새롭게 출발하는 후반기 도의회가 초심을 잃지 않고 도민에게 감동과 행복을 드릴 수 있도록 성원을 부탁했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr