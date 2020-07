박재식 저축은행중앙회장, 코로나19 극복 희망 캠페인 동참

[아시아경제 김민영 기자] 박재식 저축은행중앙회 회장이 9일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 ‘희망 캠페인 릴레이’에 동참했다.

이번 캠페인은 윤석헌 금융감독원장의 지목으로 이뤄졌으며, 박 회장은 코로나19 극복을 위해 헌신하고 있는 의료진과 더불어 자영업자 등 국가 위기상황을 슬기롭게 극복하고 있는 국민을 위해 친필 메시지로 응원했다.

박 회장은 “코로나19 확산 방지를 위해 노력하고 있는 의료진과 사회적 거리두기를 몸소 실천하고 있는 국민들의 노력에 경의를 표한다”며 “어려운 상황을 극복하기 위해 중앙회와 저축은행도 함께 노력하겠다”고 전했다.

이 릴레이는 코로나19 극복을 위해 국민과 의료진을 응원하기 위해 시작된 캠페인으로 손 글씨로 작성한 응원문구를 들고 사진을 촬영한 뒤 인증사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 게시한 뒤 다음 주자를 지목하는 방식이다.

박 회장은 다음 주자로 정완규 한국증권금융 사장을 지목했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr