7월 9일 코스닥, 6.94p 오른 772.90 마감(0.91%↑)

2020년 07월 09일 코스닥 지수는 6.94p (0.91%) 상승한 772.90로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 데이타솔루션 데이타솔루션 263800 | 코스닥 증권정보 현재가 8,430 전일대비 1,940 등락률 +29.89% 거래량 21,560,076 전일가 6,490 2020.07.09 15:30 장마감 close , 알서포트 알서포트 131370 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 2,300 등락률 +29.49% 거래량 54,924,982 전일가 7,800 2020.07.09 15:30 장마감 close , 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 2,665 전일대비 585 등락률 +28.12% 거래량 3,388,211 전일가 2,080 2020.07.09 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 모다 모다 149940 | 코스닥 증권정보 현재가 155 전일대비 105 등락률 -40.38% 거래량 11,937,047 전일가 260 2020.07.09 15:30 장마감 close , 아미코젠 아미코젠 092040 | 코스닥 증권정보 현재가 34,000 전일대비 5,000 등락률 -12.82% 거래량 1,723,499 전일가 39,000 2020.07.09 15:30 장마감 close , 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,350 전일대비 160 등락률 -10.60% 거래량 4,399,997 전일가 1,510 2020.07.09 15:30 장마감 close 입니다.

