[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 김해의 한 고등학교 현직 교사가 학교 여자 화장실에 몰래카메라를 설치한 혐의로 경찰에 입건됐다.

9일 경남 김해중부경찰서에 따르면 경찰은 성폭력범죄 처벌특별법 위반 혐의로 40대 교사 A 씨를 불구속 입건했다.

A 씨가 화장실에 설치한 몰래카메라는 이 학교 교직원들이 발견해 경찰에 신고했다.

경찰은 학교 내 폐쇄회로(CC)TV 등을 증거 자료로 확보했다. 몰래카메라는 화장실 옆 벽면 구멍을 통해 안을 촬영하는 형태로 설치됐다.

A 씨는 경찰에서 “지난달 말 몰래카메라를 설치한 당일 교직원들이 몰래카메라를 발견해 촬영일이 하루뿐"이라고 말한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨가 실제로 신고 당일 몰래카메라를 설치했는지와 이 교사로부터 압수한 휴대전화 등에서 다른 몰래카메라 영상을 일부 발견해 직접 촬영 여부 등을 조사하고 있다.

