[아시아경제 문혜원 기자] 에이스침대와는 리클라이너 ‘스트레스리스(Stressless)’ 구매 고객을 대상으로 구매 후기 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

구매 후기 이벤트에 참여하려면 6개월 이내에 에이스침대와 스트레스리스를 구매한 뒤 홈페이지에 ‘텍스트 후기’, ‘포토 후기’를 남기거나 개인 SNS에 ‘SNS 후기’를 작성하면 된다. 단 온라인 구매는 제외된다.

텍스트 후기만 작성한 경우 커피 기프티콘 1매를 증정하며, 사진과 함께 구매 포토 후기를 작성하면 2매를 증정한다. 포토 후기와 SNS 후기를 모두 작성할 경우에는 기프티콘 총 4매를 준다.

에이스침대는 2014년부터 구매자들의 솔직한 후기와 침실 인테리어 팁을 동시에 제공하기 위해 구매 후기 코너를 운영해오고 있다. 현재까지 참여한 누적 게시물 수는 총 1만여건이다.

