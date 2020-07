NHN, 아이나비시스템즈·코드42와 모빌리티 플랫폼 개발 협업

클라우드 기반 모빌리티 서비스 운영 지원

[아시아경제 이진규 기자] NHN은 아이나비시스템즈, 코드42과 함께 글로벌 모빌리티 플랫폼 개발을 목표로 한 공동 업무협약을 체결하고 유모스 맵 얼라이언스를 결성했다고 9일 밝혔다.

유모스는 코드42가 핵심 사업으로 개발하고 있는 도심형 모빌리티 플랫폼이다. 자율주행차와 드론, 딜리버리 로봇 등 미래 이동수단을 통합한 차량 호출·공유, 스마트 물류 서비스로 상용화될 계획이다.

아이나비시스템즈와 코드42는 유모스 공동 개발을 위해 지도, 실시간 교통정보, 관심지점(POI), 도로 영상정보 등 지도 데이터·기술을 강화하는 프로젝트를 수행한다. NHN은 모빌리티 플랫폼에 통합 클라우드 서비스 'TOAST'를 제공하고, 클라우드 기반의 모빌리티 서비스 운영을 위한 실시간 모니터링 대응 체계를 지원한다.

NHN 관계자는 "미래형 모빌리티 플랫폼을 TOAST 기반에서 구현할 수 있게 됐다"며 "다각적인 모빌리티 서비스를 위한 폭넓은 협력을 이어갈 계획"이라고 전했다.

