[아시아경제 임춘한 기자] 이종배 미래통합당 정책위의장은 9일 “국민보건부를 신설해서 국민의 생명과 건강을 지키는 것이 타당하다”며 “이런 취지에서 지금 적극적으로 검토해서 추진하고 있다”고 밝혔다.

이 정책위의장은 이날 국회 의원회관에서 열린 ‘사이다’ 정책세미나에서 “단순히 질병관리본부를 질병관리청으로만 옮기는 것으로는 국민들이 안심할 새로운 보건의료체계 구축할 수 없을 것 같다는 염려가 있다”며 이같이 말했다.

이 정책위의장은 “(코로나19가) 여름이 되면 괜찮을 것이라고 생각했는데 마찬가지고, 가을이 되면 재확산 될 것이라는 공포감도 많이 있다”며 “그래도 우리나라가 전 세계에서 모범적으로 잘했다는 평가도 그동안 메르스 등을 거치면서 방역체계가 구축된 덕분이 아닌가 싶다”고 밝혔다.

