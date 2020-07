<장 종료 후 주요 공시>

◆ 미원상사=보통주당 220원 현금배당 결정

◆ 한샘=2분기 영업익 230억원...지난해 동기 대비 172.3% 증가

◆ 효성티앤씨=계열사 2곳에 총 430억원 규모 채무보증 결정

◆ 에스엘=자회사 SL Tennessee에 596억원 규모 채무보증 결정

