이낙연 "청년 아픔에 충분히 대응 못 했다는 죄책감 느껴"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 이낙연 더불어민주당 의원이 인천국제공항(인국공) 논란과 내 집 마련에 어려움을 호소하는 청년층에 "참으로 미안하고 가슴 아프다"라고 말했다.

이 의원은 8일 KBS라디오 '주진우 라이브'와의 인터뷰에서 "청년의 그런 아픔에 충분히 대응하지 못했다는 죄책감을 많이 가지고 있다"라며 이같이 말했다.

이 의원은 "인국공 문제는 중층적인 문제가 있다. 그러나 어느 경우에도 청년의 공정한 기회를 훼손하거나 청년의 취업 기회를 줄이거나 하는 일이 있어서는 안 된다"라며 "정부 여당이 청년에게 좋은 일자리를 더 많이 만들어서 제공해주는 노력을 해야 한다"라고 의견을 개진했다.

노무현 전 대통령과 문재인 대통령의 부동산 정책의 차이가 있냐는 질문에 이 의원은 "근본적인 차이를 못 느낀다"라면서도 "정책 의지의 표현에서 노 전 대통령은 좀 더 격정적, 감성적으로 접근했다면 문 대통령은 논리적, 제도적으로 접근하는 경향이 있다"라고 설명했다.

그는 민주당 내에 이낙연계가 많이 없지 않느냐는 질문에는 "계파 정치를 없애가야 한다. 제 이름 가운데 자가 이상해서 '친낙'이라는 용어가 언론에 등장한다. 저로서는 별로 달갑지 않지만 많은 의원님들이 저를 돕기 위해 오는 경우가 늘어나고 있다"라고 대답했다.

이 의원은 민주당 당 대표 경선에서 맞붙은 김부겸 민주당 의원에 대해서 "유연하시고 관대하신 분이다. 생각의 폭이 넓으신 분이다"라고 했다.

그러면서 이재명 경기지사에 대해서는 "장점을 많이 가진 분으로 좋은 동지고 후배"라고 말했다. 단점을 묻자 "아이고, 제 입으로 단점을 말하겠습니까"라고 답했다.

