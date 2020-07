속보[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 '검언유착' 사건 관련 추미애 법무부 장관의 수사지휘와 관련 8일 현재의 서울중앙지검 수사팀이 포함되는 독립적 수사본부 구성을 건의했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr