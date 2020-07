[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확산세가 연일 계속되고 있는 가운데 전남도청에도 비상이 걸렸다.

8일 전남도에 따르면 이날 오후 전남도청 농업정책과·세정과·일자리정책과 부서 전원이 조기 퇴근했다.

코로나19 1차 검사에서 ‘양성’ 반응이 나와 전남보건환경연구원에서 2차 검사를 진행 중인 영암군 공직자와 세 개 부서 일부 직원이 접촉한 사실이 확인돼서다.

도는 접촉자들에 대해 검사를 실시하고 전 직원을 자가격리 조치했다. 또 부서 전체를 방역했다.

한편 전남 영암군 금정면장이 이날 오전 코로나19 검사에서 ‘양성’ 반응이 나왔다. 현재 보다 정확한 검사를 위해 전남보건환경연구원에서 2차 검사를 진행하고 있다.

검사 결과는 이르면 이날 오후 6시께 나올 것으로 예상된다.

