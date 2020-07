둔촌주공 9일 총회 안연다…조합장도 사퇴 의사 밝혀

[아시아경제 최동현 기자] 서울 강동구 둔촌동 둔촌주공 재건축 조합이 9일로 예정됐던 조합원 임시총회를 취소했다.

8일 업계에 따르면 둔촌주공 조합은 9일로 예정됐던 임시총회 취소를 결정했다. 조합은 조합원들에 보낸 공지문에서 "여러 조합원들이 관리처분계획상 분양가를 인정하지 못하기 때문에 총회를 개최해도 관리처분계획안 결의가 사실상 어려울 것으로 보인다"며 총회 취소 배경을 설명했다. 아울러 최찬성 조합장은 이날부로 조합장에서 물러나겠다고 밝혔다.

선분양과 후분양을 둘러싸고 조합과 조합원 간 내홍을 겪던 둔촌주공은 9일 열릴 총회에서 주택도시보증공사(HUG)의 고분양가 심사 기준에 따른 분양가를 수용하고 분양 일정을 진행할지 여부에 대해 투표 할 계획이었으나 일정에 차질을 빚게됐다. 앞서 둔촌주공 시공단(현대건설ㆍHDC현대산업개발ㆍ대우건설ㆍ롯데건설)이 총회에서 분양 일정이 정해지지 않으면 공사를 중단하겠다고 밝힌 바 있어 시공사 측과의 갈등도 예상된다.

조합 측은 총회 취소에 따른 향후 일정 등을 추후 공지할 계획이다.

