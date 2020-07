[아시아경제 김봉주 인턴기자] 온라인 채팅을 통해 만난 남녀가 모텔에서 마약을 투약하다 경찰에 체포됐다.

광주 서부경찰서는 필로폰을 투약한 혐의(마약류관리법 위반)로 A씨(49)와 B씨(21·여)를 조사하고 있다고 8일 밝혔다.

A씨와 B씨는 전날 밤 12시께 광주 서구 광천동 한 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의를 받는다고 경찰은 전했다.

이들은 온라인 채팅을 통해 만났고, 평소 알던 사이는 아닌 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 동종 전과가 있는 것으로 보아 이들이 마약을 투약하기 위해 만난 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr