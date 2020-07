한미 북핵수석대표, 대화 재개 노력 지속…비건 "남북협력 전폭 지지"

이도훈 본부장 "대화 물꼬 틀 방도 심도 있게 협의"…비건 "북측이 권한 있는 협상 상대 임명하면 우리도 협상 준비할 것"

비건, 이번 방한 중 북측에 접촉 요청한 적 없어

[아시아경제 임철영 기자] 8일부터 공식 방한 일정을 시작한 스티븐 비건 미국 국무부 부장관 겸 대북특별대표가 한국 정부의 남북협력 노력을 강력하게 지지 한다고 밝혔다.

이건 부장관은 이날 외교부 청사에서 열린 이도훈 한반도평화교섭본부장과의 북핵수석대표 협의를 가진 뒤 기자들을 만나 "우리는 남북협력이 한반도에 더 안정적인 환경을 조성하는 데 중요할 역할을 한다고 믿는다"면서 "한국 정부가 남북 협력을 추진하는 데 전폭적으로 지지하며 남북협력에 있어 북한과의 목표를 진전시키기 위해 전적으로 지원하기를 기대한다"고 말했다.

문재인 대통령이 올들어 속도를 내겠다고 밝힌 남북 협력사업에 대해 부정적으로 평가하지 않는 다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

아울러 이번 방한 일정 중 북한과 접촉할 계획이 없었다며 가능성을 일축했다. 비건 부장관은 북한 접촉 가능성과 관련한 보도를 봤다면서 "북한에 방문 요청을 하지 않았고, 이번 방문은 동맹을 만나기 위한 것"이라면서 "나는 최선희 북한 외무성 부상이나 존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보보좌관의 지시를 받지 않는다"고 언급했다.

비건 부장관은 특히 북한이 준비만 돼 있다면 대화에 나설 수 있다고 밝혔다. 그는 "김정은 북한 국무위원장이 협상할 준비를 하고 권한있는 상대방을 준비한다면 우리도 즉시 준비에 들어가겠다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 위원장의 과거 회담과 관련해서는 "나는 트럼프 대통령과 김 위원장이 지난 2년 동안 해온 회담을 기초로 일하고 있다"면서 "그들의 비전은 한반도의 평화, 비핵화, 더 밝은 미래다"라고 강조했다.

협의를 마친 이 본부장은 조속한 시일 내에 대화의 물꼬를 틀 수 있는 방안을 심도있게 협의했다고 밝혔다. 그는 "우리는 현 상황에 비춰 대화의 물꼬를 틀 수 있는 방도에 대해 심도있게 협의했다"면서 "대화와 협상만이 유일한 방법이고 이를 위해 양국이 전략을 다해야 한다는 점을 강조했다"고 말했다.

이어 미국이 북한과 대화에 유연한 입장을 가지고 있다는 점을 확인했다고 전했다. 이 본부장은 "비건 부장관은 북한과 대화 재개 시 균형잡힌 합의를 이루기 위해 유연한 입장을 가지고 있다는 점을 재확인했고 관련 노력을 지속해나가겠다고 했다"면서 "이러한 입장 하에 앞으로 한미 간 빈틈없는 공조 체제를 유지하고 중국, 일본, 러시아 등 주변국가 국제사회와 긴밀하게 소통해나가기로 했다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr