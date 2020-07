롯데면세점, 인천 다문화 청소년 가정 위해 3000만원 후원

방역 위생용품, 다육식물, 간편식 등 마음방역박스 제작

총 3천만 원 상당 물품 인천지역 260가구에게 전달될 예정

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데면세점이 인천지역 다문화 청소년 가정에 3000만원 상당의 '마음방역박스'를 기부했다.

롯데면세점은 지난 7일 경기도 안양에 위치한 '함께하는 한숲'재단에서 후원식을 진행했다고 8일 밝혔다. 이번 후원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 생활 속 거리두기가 지속돼 야외활동이 위축된 상황에서 다문화 청소년들을 응원한다는 취지로 기획됐다. 마음방역박스는 감염병 예방을 위한 덴탈마스크, 손세정제 등의 위생용품 세트와 청소년 정서 안정에 도움을 주는 다육식물 재배 키트, 그리고 간편식 푸드 꾸러미 등 총 3000만원 상당의 물품으로 구성됐다. 제작된 마음방역박스는 인천지역 다문화 가정 260가구를 대상으로 순차적으로 전달될 예정이다.

롯데면세점은 코로나19로 지친 국민들의 심리적 건강 증진을 위해 확산되고 있는 '마음방역'을 테마로 '마음방역명품세일' 또한 시행하고 있다. 롯데면세점은 온라인 채널을 통해 판매되는 상품 금액의 0.5%를 기부금으로 조성해 코로나19 극복을 위해 헌신하는 의료진을 지원할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr