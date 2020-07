▲박재옥(박정희 전 대통령 장녀)씨 별세, 박영우 대유위니아그룹 회장 장모상, 한태준(전 중앙대 교수)씨, 유진(대유몽베르 CC 고문)씨, 태현(설악케이블카 회장)씨 모친상=8일 오전, 신촌세브란스병원 영안실 특1호, 발인 10일 오전 8시, 02-2227-7500.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr