[오늘날씨]전국 구름 많아…낮 최고 32도

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 수요일인 8일은 전국에 구름이 많겠고 강원영서와 경상내륙 지역은 대기 불안정으로 오후 한때 소나기가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 중국 북부지방에서 서해상으로 남동진하는 고기압의 가장자리에 들어 전국이 대체로 맑다가 오후부터 점차 구름이 많아지겠다.

아침 최저기온은 △서울 22도 △인천 21도 △춘천 21도 △강릉 22도 △대전 21도 △대구 21도 △부산 22도 △전주 21도 △광주 21도 △제주 21도 등으로 예상된다.

낮 최고 예상기온은 △서울 31도 △인천 27도 △춘천 32도 △강릉 27도 △대전 30도 △대구 31도 △부산 28도 △전주 30도 △광주 30도 △제주 26도 등이다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

기상청은 "충남서해안과 전남서해안, 경남해안, 강원산지, 전북내륙은 이날 아침 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 낄 것으로 예상돼 출근길 교통안전에 유의해야 한다"라며 "9일까지 대부분 내륙지역 낮 기온이 30도 이상까지 오르는 곳이 많아 더울 것"이라고 밝혔다.

