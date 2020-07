경북도, 55개팀 선수단 490명 인권침해 '전수 조사'

한달 동안 시·군체육회 함께…'스포츠인권 콜센터'도 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 트라이애슬론(철인3종경기) 유망주 고(故) 최숙현 선수 사건과 관련, 도내 실업팀 선수에 대한 인권침해 긴급 실태조사에 나선다고 6일 밝혔다.

행정부지사를 단장으로 한 '스포츠 인권 침해 조사단'은 앞으로 한 달 동안 시·군, 도 체육회와 함께 도내 55개 팀에 490명(지도자 71명·선수 419명)에 대한 전수 조사를 벌일 계획이다. 소속별로는 도청 6종목에 7개 팀 50명, 도 체육회 10종목 12개 팀 84명, 15개 시·군 36개 팀 356명이다.

또 체육인 고민을 해결하고 비위를 제보받는 '스포츠 인권 콜센터'를 설치하고, 체육진흥과에는 유·무선 상담창구를 개설해 고충 상담과 인권피해 접수키로 했다. 이와 함께 체육 관련 전문가, 원로 등과 함께 경북체육 선진화 자문단을 구성해 제도 전반을 점검하는 한편 선수와 지도자, 학부모가 참여하는 인권 보호 교육을 정기적으로 실시할 방침이다.

이철우 지사는 이날 김상철 문화관광체육국장을 불러 검찰 조사와 별도로 문화체육관광부, 대한체육회와 협조해 철저하게 진상을 밝히고 비위 관계자에 대해 민·형사상 엄중한 책임을 끝까지 추궁할 것을 지시했다.

이 지사는 "탁월한 기량을 꽃피우지 못하고 유명을 달리 한 고인의 명복과 유가족에게 깊은 애도를 드린다"며 "이번 사태를 계기로 체육계 내부에 만연해 온 비정상적인 관행을 하루빨리 뿌리 뽑아 다시는 이러한 사례가 재발되지 않도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr