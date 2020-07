[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 6일 광주광역시에 따르면 이날 오전 북구 용봉동에 거주하는 30대 여성 A씨가 코로나19 검사에서 확진 판정을 받았다.

A씨는 광주 103·104번 접촉자로, 지난달 28일 오전 7시 30분부터 오후 4시까지 일곡중앙교회에 머무른 것으로 확인됐다.

또 지난 2일 오전 10시부터 오후 5시까지 북구 T WORLD 오치대리점에 머물렀다.

지난 4일부터 발열, 기침 등 증상이 나타나 전날 선별진료소를 방문해 검체를 채취, 이날 확진됐다.

