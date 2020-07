혼다코리아, CR-V 터보 SUV 6일부터 사전계약

[아시아경제 우수연 기자]혼다코리아가 6일 스포츠유틸리티차량(SUV) '뉴 CR-V 터보'의 사전계약을 실시한다고 밝혔다.

'뉴 CR-V 터보'는 2017년 출시된 5세대 CR-V의 다이내믹 SUV라는 개발 컨셉을 계승함과 동시에 이번 부분 변경을 통해 내외관 스타일링과 편의 사양이 업그레이드 된 모델로 돌아왔다. 트림은 2WD EX-L과 4WD Touring 총 두 가지로 출시된다.

전 트림에 첨단 주행보조시스템 '혼다 센싱'이 탑재된 뉴 CR-V 터보는 안전성을 강화했다. 1.5ℓ VTEC 터보 엔진과 CVT의 조합으로 최고출력 193마력, 최대토크 24.8kg.m의 퍼포먼스를 발휘한다. 또한 실내 탑승 공간 2914ℓ, 2열 시트 폴딩 시 최대 2146ℓ의 적재 공간을 확보하면서 동급 SUV 대비 뛰어난 공간 활용성을 강조했다.

전면 디자인은 블랙 프론트 그릴과 함께 강인하고 터프한 스타일의 범퍼로 업그레이드돼 CR-V 고유의 존재감 있는 인상을 표현했다. 후면부는 새로운 블랙 타입의 LED 리어 콤비네이션 램프와 다크 크롬 리어 가니쉬가 조화를 이루며 고급스러움을 강화했다. LED 안개등을 탑재하고 4WD Touring 트림에는 동급 SUV 최대 사이즈인 19인치 휠을 적용했다.

뉴 CR-V 터보는 편의사양 강화로 이전 모델 대비 상품성이 향상됐다. 동급 SUV 중 유일하게 2열 열선 시트와 열선 스티어링 휠이 전 트림에 새롭게 탑재됐으며 기존 모델에도 적용되었던 애플 카플레이 및 안드로이드 오토 기본 탑재는 물론, 스마트폰 무선 충전 시스템이 추가됐다. 특히 4WD Touring 트림에는 핸즈프리 파워 테일 게이트를 새롭게 적용해 편의성을 높였다.

혼다코리아는 뉴 CR-V 터보 사전계약을 실시하며 7월 계약 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다. 기간과 주행거리에 제한되지 않는 엔진오일 평생 무상 교환과 와이퍼, 에어컨 필터, 에어필터 등 소모품 3종 교환 서비스를 받을 수 있는 평생 케어 패키지를 지원한다. 더불어 재구매 고객에는 100만원 할인이 적용되며, 기존 차량이 CR-V인 경우100만원 할인과 함께 추가로 100만원 상당의 선물도 증정한다.

뉴 CR-V 터보 색상은 화이트, 실버, 메탈, 블랙, 블루, 레드 등 총 6가지 중 선택할 수 있고, 개소세 변동분을 적용한 판매가격은 부가세 포함 2WD EX-L 3850 만원, 4WD Touring 4540만원이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr