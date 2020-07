완도군 “목포대와 완도산 해조류 우수성 세계에 알리겠다”

완도국제해조류박람회 성공 개최 위해 업무 협약

해양치유산업 진흥 및 인적 교류 등 협력

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 지난 3일 목포대학교와 2021완도국제해조류박람회 성공 개최를 위한 업무 협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이날 협약식에서 양 기관은 ‘2021완도국제해조류박람회’ 성공 개최, 해양치유산업 진흥 및 인적 교류 활성화, 인재 양성, 산학협력 활성화 등을 협력하기로 했다.

완도국제해조류박람회는 세계에서 유일무이하게 해조류를 주제로 개최하는 국제 이벤트로 지난 2014년과 2017년에 이어 3회 연속 국제 행사 승인을 받아 내년에 개최하게 됐다.

특히 내년에 열리는 박람회는 해조류를 소재로 하는 바이오와 의약, 뷰티, 에너지 등 다양한 산업과 4차 산업을 융·복합해 해조류 산업이 미래상을 제시한다는 계획이다.

신우철 완도군수는 “완도국제해조류박람회를 통해 완도산 해조류가 우수하다는 점을 세계적으로 알리는 계기가 될 것이며, 해외시장 선점과 더불어 우리나라 해조류 산업 발전을 견인하는 박람회로 이끌겠다”며 “목포대와 관학 협력 체계를 구축해 상호 발전할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

박민서 목포대 총장은 “완도군이 역점 추진하고 있는 해양치유산업과 완도국제해조류박람회를 기반으로 완도군이 21세기 신 해양시대의 중심지로 거듭나기를 바란다”며 “우리 대학 관련 분야 대학생들이 박람회에 많이 참여할 수 있도록 적극적으로 협조하겠다”고 전했다.

2021완도국제해조류박람회는 ‘치유의 바다, 바닷말이 여는 희망의 미래’라는 주제로 내년 4월 23일부터 5월 16일까지 완도항 일원에서 열린다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr