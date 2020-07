SC제일銀, "이벤트 참여하고 스타벅스 교환권 받으세요"

[아시아경제 김민영 기자] SC제일은행이 모바일뱅킹 애플리케이션(앱) 개편 1주년을 기념해 다양한 경품 이벤트를 연다.

6일 SC제일은행에 따르면 이 은행은 오는 31일까지 SC제일은행 모바일뱅킹 앱에서 ‘4칸 빙고’를 완성하는 모든 고객에게 스타벅스 모바일교환권을 증정한다. 4칸 빙고는 모바일뱅킹 로그인, 앱 푸시 알림 동의, 타행 계좌 조회, 오픈뱅킹을 이용한 이체 거래 등의 조건을 충족하면 성공으로 인정된다.

또 오는 31일까지 모바일뱅킹 앱에서 퍼스트가계적금을 가입하는 고객에게 경품도 준다. 적금 가입기간 12개월, 가입금액 10만 원 이상, 자동이체 등록 조건을 만족한 고객은 스타벅스 모바일교환권, 지니뮤직 스마트음악감상 1개월 이용권, 왓챠플레이 베이직 1개월 이용권 중 하나를 선택할 수 있다.

아울러 이달 디즈니체크카드를 사용한 금액에 따라 경품을 증정하는 이벤트도 진행한다. 에이스플러스 디즈니체크카드(BC)의 누적 사용금액이 10만원 이상이면 선착순 1000명에게 레트로 미키 보냉백을, 20만원 이상이면 선착순 500명에게 미키미니 팝콘박스&콜드컵 세트를, 100만원 이상이면 선착순 30명에게 디즈니 동글이 캐리어를 증정한다. 경품은 1인당 1회만 지급되며 중복 지급되지 않는다.

이벤트 기간 중 이 카드를 최초로 신규 가입하는 고객 가운데 선착순 2000명에게는 스타벅스 아이스 콜드브루 교환권을 증정한다.

