은평사랑상품권 55억원 추가 발행

15일 오전 10시 55억원 추가 발행...구매 할인율 10% 지속 추진

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 소상공인과 지역경제 활성화를 위해 15일 오전 10시 은평사랑상품권 55억원을 추가 발행한다.

은평구는 1월17일 은평사랑상품권(이하 상품권) 50억원을 처음 발행한 후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 지역경제 타격을 극복하기 위해 추가발행을 추진했다.

4월7일 1차 추가발행(20억원), 5월20일 2차 추가발행(20억원)이어 이번 3차 추가발행(55억원)까지 총 3차례이다. 3차 추가발행까지 총 발행액은 145억원이다.

5월20일 2차 상품권 추가발행 시 당일 오전 11시경에 완판됨으로 은평사랑상품권의 인기를 실감할 수 있었다.

이에 은평구는 이번 3차 추가발행에도 10%의 구매 할인율을 적용한다.(상시 구매할인율 7%)

은평사랑상품권은 은평구 내 9600여 개 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있으며, 정부의 조세특례제한법 개정에 따라 4~7월 간 상품권 사용금액에 대해 80%의 소득공제 혜택을 받을 수 있어 소상공인 뿐 아니라 구민의 가계에도 큰 보탬이 될 것으로 기대하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr