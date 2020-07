롯데百, '힘내요 대한민국' 에어컨·여름이불 등 특판

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점은 ‘힘내요 대한민국’ 정기세일 마지막 주인 이번 주(6~12일) 현명한 여름나기 상품을 할인 판매한다고 6일 밝혔다.

우선 에어컨 대표 상품 제안전을 진행한다. 삼성, LG, 위니아딤채가 참여하며 단일 브랜드 기준으로 KB카드로 일정 금액 이상 에어컨 상품 구매시 8% 상당의 롯데상품권을 증정한다. 엘페이(L.pay)애플리케이션으로 결제 시에는 일정 포인트까지 추가 적립이 가능하다.

또한 에어컨 구매 시 배송 및 설치 기간을 염두에 두고 구매가 이루어지는 점을 감안해 삼성의 경우 1000여대의 에어컨 물량을 점포내 사전 확보해 최종 고객 가정 내 설치까지 걸리는 시간을 단축했다. 더불어 LG 휘센 에어컨 구매시 7만6000원 상당의 루첸 서큘레이터를 증정하고 위니아 딤채 에어컨의 경우 으뜸 효율 가전 환급 대상에 포함돼 정부재원 소진 전까지 구매 금액의 10%까지 환급받을 수 있다.

여름 침구도 50~70% 할인 판매한다. 대표 상품은 대나무 겉면을 이용해서 시원한 감촉을 제시하는 ‘한일카페트 더메종’의 엘르 배부 대자리, ‘엘르파리’의 시어서커 여름이불이다. 최근 에어컨 사용으로 인해 여름용 구스다운 이불에 대한 선호가 높아지면서 ‘구스앤홈’의 폴란드산 구스 다운 이불도 판매한다.

패션 상품 행사도 준비했다. 본점, 잠실점, 인천터미널점 등 수도권 지역 전 점의 리스트, 라인, JJ지고트 매장에서는 블라우스, 원피스 등 기획 상품을 50~70% 할인 판매한다. 대표 상품은 70% 할인된 리스트 블라우스, 점프수트며 60% 할인된 라인 원피스도 있다. JJ지고트는 원피스 등 10종 여름 패션 상품을 70%가량 할인해 판매한다.

서충삼 롯데백화점 가전 치프바이어는 “역대급 무더위를 앞두고, 에어컨 행사와 함께 다양한 여름나기 상품 행사를 마련했다”며 “코로나19로 여행이 어려운 만큼 롯데백화점에서 준비한 행사로 시원한 홈캉스 보내시기 바란다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr