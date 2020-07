'미우새' 유노윤호 "군 복무시절? 부사관 제의 받아"…소속사 입장은?

[아시아경제 김정호 기자] '미운 우리 새끼'에서 동방신기 멤버 유노윤호가 군 복무시절 부사관직 제의를 받았던 일화를 공개했다.

5일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 동방신기 유노윤호가 스페셜 MC로 출연했다.

이날 유노윤호는 "아는 어머님들이 많아서 더 떨린다"고 운을 뗐다. 나아가 그는 모벤져스를 향해 "어머니들 얼굴에서 빛이 난다"고 말했다. 이를 들은 어머니들은 "조각 미남"이라고 유노윤호를 치켜세웠다.

이후 그가 제일 싫어하는 벌레가 퀴즈로 출제됐다. 유노윤호는 사람 몸에 가장 안 좋은 해충은 '대충'이라는 말했다. 아울러 그는 "어머님들 앞에서 명언 관련 얘길 하면 수줍다"고 밝혔다.

더불어 유노윤호의 명언이 계속 소개됐다. 슬럼프가 온다는 것은 그만큼 인생에서 최선을 다해왔다는 것, 가장 중요한 '금' 3개는 황금, 소금, 지금이라는 것 등이 언급됐다.

이에 MC신동엽은 유노윤호에게 "혹시 집에서 혼자 있을 때 운다거나 그럴 땐 없나"라고 물었다.

이를 들은 그는 "그럴 때도 있다. 공연이 끝나면 에너지를 다 써서 집에서 멍하니 있는다. 그때는 그 순간을 집중을 하고 좋게 생각하려고 한다"라고 말했다.

더불어 유노윤호는 "전문 하사 부사관직 제의가 들어왔었다. 새로운 걸 도전하는 건 좋겠다 싶어서 '사무실에 이야기를 해보겠다'라고 소속사에 전화했다"라며 당시를 회상했다.

이어 그는 "(소속사) 실장님이 '본분을 잊지 마. 넌 거기에 말뚝 박을 수도 있어'라고 이야기를 해주셔서 다시 본분을 지키게 됐다"라며 너스레를 떨었다.

한편, 미운 우리 새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr