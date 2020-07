'유랑마켓' 이현이가 밝힌 중고 물건 파는 법 "싸게 내놓고 빨리 많이 팔리게"

[아시아경제 김정호 기자] '유랑마켓'에서 모델 이현이가 출연했다.

5일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '유랑마켓'에서는 모델 이현이의 집이 공개됐다.

이날 방송에서 이현이는 "둘째 출산 뒤 몸을 풀고 있다"고 근황을 공개했다. 이후 그는 평소 중고거래를 즐긴다며 중고 물건을 저렴한 가격에 내놓았다.

주방에서 서장훈은 양면 그릴을 보고 "근데 몇 번 쓰다가 잘 안쓴다"고 언급했다. 옆에 있던 김민경은 "왜 서장훈씨가 못 파는지 알 것 같다. 그런 사람들은 처음 그 느낌을 위해 사는 법"이라며 반대 의견을 제시했다.

이를 들은 이현이도 "그런 물건을 살 때 중고로 사는거다"라고 김민경의 말에 맞장구 쳤다.

이현이는 10만원대에 샀다던 양면 그릴을 2만원에 내놓았다. 이 그릴은 5만원과 6만원에 판매된 사례가 있어 파격적인 가격으로 MC들의 눈길을 끌었다. 아울러 이현이는 "오늘 내놓는 가격 다 그 수준이다"라며 시청자들의 궁금증을 자아냈다. 이어 아이들을 위한 흡착 식판이 등장, 개당 3-4만원이라는 이 식판은 유세윤에게로 돌아갔다. 이현이는 "두개에 만원 생각했다"라며 저렴한 가격을 제시했다.

이에 서장훈은 "시장 질서를 위협할 수 있다. 중고 최저가 이상은 팔아야 한다"고 주장했다.

더불어 유세윤은 "새로운 기준이 되어달라"고 말해 주변에 웃음을 안겼다. 다시 이현이는 "저는 원래 그러게 한다. 제일 싼 가격으로 내놔서 빨리 팔리게"라며 자신의 중고 거래 철학을 밝혔다. 서장훈은 "많이 파는게 중요한 게 아니지않냐"고 말했지만, 이현이는 "저는 많이 파는 게 중요하다"라며 자신의 의견을 다시 한 번 말했다.

한편, 유랑마켓은 매주 일요일 오후 7시 40분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr