'찬란한 내인생' 간호사 왜곡 묘사·폭행 장면 사과…"재발 방지 힘쓸 것"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 간호사의 모습을 왜곡해 묘사하고 의료진 폭행 장면을 방영한 MBC 일일드라마 '찬란한 내 인생' 제작진이 공식 사과했다.

제작진은 4일 홈페이지를 통해 "극 중 간호사인 박현희에 대한 잘못된 묘사와 의료진에 대한 폭력 장면으로 인해 불편함을 느끼신 간호사 여러분과 시청자께 사과드린다"고 전했다.

앞서 2일 방송된 '찬란한 내 인생' 4회에서는 고상아(진예솔 분)가 간호사인 박현희(유하 분)의 뺨을 때리는 장면이 방영됐다.

해당 장면에서 박현희는 굽이 높은 구두를 신고 손톱을 화려하게 꾸미고 있었다. 해당 장면을 담은 동영상은 MBC 홈페이지와 포털사이트에 '개념 없는 간호사 참교육 시키는 진예솔'이라는 제목으로 올라왔다.

이에 방송 후 인터넷상에는 제작진이 간호사를 왜곡된 시선으로 묘사하고, 의료진에 대한 폭행을 가볍게 다뤘다는 비판이 제기됐다.

해당 비판에 대해 제작진은 "극 중 간호사로 등장하는 박현희는 실제 국내 병원에서는 허용되지 않는 네일 장식과 구두를 착용하고, 개인의 목적을 위해 특정 환자에게 편의를 제공하려 하는 등 사실과 다른 표현으로 현업에 근무하시는 간호사분들께 불편함을 드렸다"며 의료진에 대한 왜곡된 묘사를 인정했다.

그러면서 "극 중 인물인 고상아의 재벌 갑질을 강조하는 과정에서 의료진 폭행 장면이 전파를 타게 됐다"고 설명했다.

이어 "제작진은 간호사 여러분 및 시청자께서 느끼신 불편과 지적을 겸허히 수용해 드라마 홈페이지 내 인물 소개 문구를 수정하고 관련 영상은 삭제 조치했다"고 말했다.

그러면서도 "앞으로는 이 같은 실수가 반복되지 않도록 드라마 제작에 더욱더 주의하도록 하겠다"고 밝혔다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr