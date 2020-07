우지윤 "몇 마디 거들어 후회 남기고 싶지 않아"…안지영 "피하지말고 연락달라"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 볼빨간사춘기 전 멤버 우지윤의 탈퇴를 두고 안지영과 우지윤이 각자의 입장을 전했다.

앞서 볼빨간사춘기 안지영은 SNS를 통해 우지윤의 볼빨간사춘기 탈퇴에 대한 개인적인 심경을 토로했다. 안지영은 3일 SNS를 통해 "그 친구(우지윤)의 탈퇴가 공식화되기 전 저와 얘기할 당시에 쉬고 싶다는 얘기를 했었다"면서 "차후 회사와 얘기할 때 그 친구 본인의 진로 문제로 탈퇴를 희망한다고 얘기했다"고 밝혔다.

이어 안지영은 "탈퇴가 공식화되던 즈음 그 친구로부터 회사 동료 아티스트와 스태프들, 주변 지인들은 저와 잘 마무리했다고도 들었다"며 "활동하는 동안에 회사에서 어느 것 하나 부당한 대우 받은 것 없었는데, 안 좋게 끝났다는 말도 이해가 안 간다고" 설명했다.

그는 "매주 심리 상담 받고 우울증으로 힘들다"며 "매일 밤마다 꿈에 나와서 괴롭히고 불면증과 싸워야 한다. 그래서 더 이상 견딜 수가 없었고 볼 때마다 힘들어서 (우지윤의 인스타를) 언팔한 것"이라고 토로했다.

이후 우지윤은 4일 SNS 스토리를 통해 "(안지영과 불화설 등에) 그동안 아무 말도 하지 않았던 이유는 충분한 말을 하지 못하는 저에게는 말로서 생겨나는 또 다른 이슈거리로 나를 아껴주는 사람들을 다치게 하기 싫은 마음이었다"고 작성했다.

계속해서 그는 "제가 볼빨간사춘기라는 팀을 나오게 된 제일 큰 이유는 진로에 대한 고민들이 너무 많았기 때문이다"며 "하지만 저는 갑자기가 아닌 제대로 된 끝을 맺고 싶어 콘서트를 끝으로 팀 종료 시점을 생각하고 있었다. 하지만 저의 의지와는 상관없이 그 친구(안지영)가 저와 더 빨리 헤어지고 싶다는 의지를 보였고, 저는 제가 생각했던 것보다 빠르게 팀을 나오게 되었다"고 당시를 설명했다.

그러면서 우지윤은 "후에 방송에서 (안지영이) 저희의 관계에 대해서 제가 생각했던 것과 다르게 이야기를 하는 것을 보아도 전 제 이름과 그 친구의 이름이 불미스러운 일로 입에 오르락내리락 거리는 걸 원치 않았기 때문에 아무 언급을 하지 않았다"며 "아직 못 다한 말들이 너무 많다. 그렇지만 못 다한 몇 마디를 거들어 후회로 남기고 싶지 않다"고 작성했다.

이를 접한 안지영은 4일 SNS를 통해 "그 친구가 탈퇴를 결심한 이후에 콘서트까지 볼빨간사춘기 활동을 이어가려 했던 건 사실"이라면서도 "이미 결론이 난 상태에서 한 장 남은 볼빨간사춘기 음악을 진정성 없게 소비하고 싶지 않았기 때문에 앨범 활동을 같이 할 수 없다고 생각했다"고 설명했다.

이어 "그럴 바엔 탈퇴를 논의한 시점에서 활동을 마무리 하는 게 낫겠다고 이야기를 했고, 그 친구도 동의를 했다. 그리고 내 의견을 충분히 존중해주겠다는 이야기도 했다"고 작성했다.

계속해서 그는 "대중들 사이에서 우리의 상황이 오해되는 것을 원치 않는다. 그래서 이 시점 이후로 더이상 우리의 이야기를 언급하고 싶지 않다"고 했다.

끝으로 안지영은 "우리끼리 연락해서 충분히 풀 수 있는 문제라고 생각했는데 이렇게까지 와야 했던 것이 너무 속상하다. 우리가 해야할 말이 남았다면 연락 피하지 말고 연락 좀 해줘"라고 덧붙였다.

