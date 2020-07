[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 대구방향 강천산휴게소는 문화예술체험 행사의 하나로 '신나는 예술여행' 이벤트를 마련했다고 4일 밝혔다.

대구방향 강천산휴게소는 최근 문화예술단체 '라피아' 소속 예술작가 7명이 참여한 가운데 이동형 전시 아트 퍼포먼스, 라피아 투어 앨범 발간 등 다양한 프로그램을 선보였다. 이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 지역사회 감염을 예방하기 위해 참관자들에 대한 철저한 방역 속에 진행됐다.

휴게소 관계자는 "최근 코로나19 지역 확산에 따른 방문 고객의 불안감을 해소하기 위해 건물 안팎 방역에 철저를 기하고 있다"면서 "이같은 방역의 안전망을 바탕으로 앞으로도 다양한 볼거리를 제공하기 위해 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr