정의당 “범여권 정의당 아니라 진보야당 정의당”

김종철 정의당 선임대변인은 3일 취재진에게 보낸 메시지에서 “'범여권 정의당'이 아니라 '진보야당 정의당', '진보정당 정의당'이라는 더 정확한 범주로 정의당을 지칭해주시고 보도해달라”고 요청했다.

김 선임대변인은 이어 “정의당은 지난 4·15 총선에서도 여당의 비례위성정당 참여를 거부했고, 총선 이후에도 더불어민주당, 미래통합당 등 정당을 불문하고 독자적인 목소리를 내고 정책경쟁을 해오고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “최근 부동산 정책, 추미애 법무부 장관 행보, 졸속 추경심사 등 다양한 영역에서 정부와 여당의 문제를 비판하고 있다. 미래통합당에 대해서도 날선 비판을 하고 있다” 강조했다.

정의당은 지난 20대 국회에서 장관후보자 인사청문회, 선거법 개정 등의 정국에서 민주당과 손을 잡아 ‘범여권’으로 분류되기도 했다.

