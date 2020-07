동의대, 교육부 연구장비 구축 지원 과제 선정

핵심연구지원센터에 ‘고성능 X-선 광전자 분광기’ 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 교육부가 발표한 ‘기초과학 연구역량 강화사업’에서 동의대 융합부품소재 핵심연구지원센터가 내놓은 ‘연구장비 구축 지원 과제’가 선정됐다.

동의대 산학협력단은 지난 6월 30일 교육부가 올해 12개 과제를 선정·발표했다고 3일 밝혔다.

기초과학 분과에 포항공대, 목포대 등 5개 대학, 생명과학 분과에 서울대, 서강대 등 3개 대학, 기계·부품·에너지·정보전자 분과에 동의대, 성균관대 등 4개 대학이 선정됐다.

동의대는 이번 사업선정으로 융합부품소재 핵심연구지원센터에 내년 2월말까지 5억2000만원의 예산으로 ‘고성능 X-선 광전자 분광기(High Performance X-ray Photoelectron Spectrometer)’를 구축한다.

‘고성능 X-선 광전자 분광기’는 반도체, 디스플레이와 더불어 금속, 산화물, 분말, 유리, 플라스틱, 고분자, 카본, 세라믹스, 바이오, 섬유, 코팅 및 박막을 이용한 융합부품소재 등 NT 분야에서의 기초핵심 원천기술과 기능성 유기(무기)나노소재 연구자들이 가장 많은 활용하는 장비다.

강한 에너지를 가지는 X-선을 어떤 물질의 표면에 조사하면, 여러 원자에 결합된 전자가 떨어져 나오게 되는데 이러한 전자들의 결합에너지를 측정해 표면에 있는 원소의 종류와 양, 결합상태 등의 정보를 알 수 있다.

X-선 광전자분광기는 첨단 기능성 소재(도체, 부도체)의 표면특성을 분석하는 장비로 1억분의 1 ~ 100m 정도 깊이(10~100nm)에 있는 박막 및 초박막에 존재하는 원소 종류와 양과 결합상태를 분석할 수 있다.

융합부품소재 핵심연구지원센터 이원재 소장(전기전자소재공학전공 교수)은 “반도체와 기능성 신소재의 성능 및 가격 경쟁력을 향상시키기 위해 무게와 크기를 줄이고, 더 많은 양의 데이터를 축적하는 연구가 진행 중”이라며, “많은 연구자들이 머리카락 굵기보다 더 작은 나노입자를 합성하고 이런 작은 입자들을 소자에 얇은 막으로 입혀서 더 경쟁력 있는 부품과 소재들을 개발하고 있다”고 말했다.

박막·코팅을 이용한 융합부품소재를 중점적으로 연구하는 동의대 융합부품소재 핵심연구지원센터는 현재 운영 중인 영상분석 및 제조 공정 장비와 함께 고성능 X-선 광전자 분광기의 도입과 운영으로 공동연구가 쉬워져 지역산업 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 보인다.

동의대는 교육부의 ‘기초과학 연구역량 강화 사업’을 통해 융합부품소재 핵심연구지원센터(2019~2024년, 사업비 27억원)와 생체조직재생 핵심연구지원센터(2020~2025년, 사업비 29억원)를 운영하고 있다.

핵심연구지원센터는 국가 경쟁력을 요하는 특화된 연구 분야의 시설과 장비를 집적해 공동 활용함으로써 연구역량을 극대화시킬 수 있도록 지원하는 사업이다. 대학 내 2개의 핵심연구지원센터 운영은 동남권에서는 동의대가 유일하다.

