[아시아경제 전진영 기자] 라이브플렉스 라이브플렉스 050120 | 코스닥 증권정보 현재가 1,010 전일대비 29 등락률 +2.96% 거래량 3,047,058 전일가 981 2020.07.03 15:30 장마감 close 가 8월 14일 오전 9시 임시 주주총회를 연다고 3일 공시했다. 의안의 주요 내용은 이사·감사 선인의 건, 정관 일부 변경의 건 등이다.

회사 측은 “주주총회 개최장소는 추후 결정할 것”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr