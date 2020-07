창업 도전하는 교수와 연구원 돕는다

동의대, 기술보증기금과 사업화지원 협약 체결

우수기술인재 창업을 위한 U-TECH밸리 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 산학협력단과 기술보증기금은 지난 2일 동의대에서 ‘대학 기술 사업화지원 플랫폼(U-TECH밸리) 구축’에 대한 업무 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 동의대 산학협력단 이임건 단장과 기술보증기금 김영춘 이사, 오진석 부산지역본부장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 동의대는 대학 내 우수 창업기업을 기술보증기금에 추천하고, 기술보증기금은 추천받은 기업에 보증·투자 등의 금융지원뿐만 아니라 경영컨설팅, 기술이전, IPO지원 등 비금융 분야까지 복합적으로 지원해 우수 전문인력의 성공적인 창업을 지원하게 된다.

동의대 산학협력단 이임건 단장은 “동의대는 스마트IT 제조기술과 관광·컨벤션, 한방바이오·헬스케어, 공공행정 및 사회복지서비스를 특성화 분야로 추진하면서 교원 창업을 적극 장려하고 있다”고 말했다.

그는 “이번 협약을 계기로 대학 내 교수와 연구원 등 우수 인재들이 창업에 도전할 수 있는 발판을 마련해 체계적인 지원을 통해 창업활성화 뿐만 아니라 기술사업화와 국가경제 발전에도 큰 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr