‘규제혁신’ 행정, 부산 기장군 살아있네

기장군, ‘부산시 규제혁신 우수사례 경진대회’ 우수상과 장려상 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 지난 2일 부산시에서 개최한 ‘2020년도 부산시 규제혁신 우수사례 경진대회’에서 우수상과 장려상을 거머쥐었다.

지난 5월 ‘2020년 부산시 구·군 규제혁신 평가’에선 최우수상을 받았고, 작년에는 장려상을 받아 2년 연속 수상의 기쁨을 누렸다.

이번 경진대회는 시 본청, 직속 기관, 사업소 및 16개 구·군에서 제출한 4개 분야(지역경제 활력 제고, 기업애로 해소, 생활 불편 해결, 벤치마킹) 총 29건의 우수사례 중에서 1차 서류심사 후 6건을 선정했고, 2차 발표심사를 거쳐 이날 최종 상을 결정했다.

기장군이 우수상을 받은 것은 ‘기초자치단체 연구 교습 기회 확대, 어업소득 증대 위한 발판 마련’ 사례였다.

해양수산부의 ‘연구교습어장사업 운영 및 관리지침’에서 연구·교습어장 사업 대상 기관을 ‘시·도’ 소속 수산연구소로 한정하고 있었으나 기장군은 해수부와 협의를 통해 ‘시·군·구’까지 포함하도록 내용을 개정토록 했다.

결과적으로 지자체의 연구 기회를 확대하고, 지역 어업인의 소득증대를 위한 다양한 연구개발이 가능할 수 있도록 한 것이다.

장려상은 ‘자치법규 개정을 통한 부산종합촬영소 건립 정상화’ 사례이다. 기장도예관광힐링촌 내 부산종합촬영소 건립과 관련해 2016년에 실시협약을 체결했으나 영화인들의 부지사용료 문제 제기로 사업추진이 지연됐다. 관계기관과 실무협의, 군 공유재산 조례 개정을 통해 부지 사용료를 전액 감면하는 근거를 마련한 기장군은 사업이 정상화될 수 있는 계기를 만들었다.

대규모 실내·외 촬영스튜디오와 첨단 후반작업시설 등을 갖춘 촬영소 조성으로 기장군이 영화 중심도시로 도약할 수 있는 발판을 마련한 사례이다.

기장군 관계자는 “앞으로도 다양한 지역 현안의 규제혁신 과제를 발굴하고 적극 행정을 통한 규제 개선으로 주민의 불편을 줄이고 지역경제를 활성화할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr