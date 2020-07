외국인·기관 매수세에 코스피 2152.41로 상승 마감

코로나19 재확산 우려에 진단키트주 상승

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 외국인과 기관의 매수세에 상승 마감했다.

코스피는 3일 전 장보다 0.80%(17.04포인트) 오른 2152.41로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 장보다 0.59%(12.51포인트) 오른 2147.89로 장을 시작한 뒤 하락하는 듯했지만 기관과 외국인의 매수세가 유입되면서 상승 마감했다.

유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 119억원, 1057억원어치 주식을 순매수했다. 개인은 홀로 873억원어치 주식을 내다 팔았다.

이날 시장에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 700 등락률 +1.32% 거래량 11,833,037 전일가 52,900 2020.07.03 15:30 장마감 close 가 전 장보다 1.32% 오른 5만3600원에 장을 끝마쳤다. SK하이닉스(1.18%), 네이버(0.18%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 1,000 등락률 +0.32% 거래량 754,165 전일가 308,500 2020.07.03 15:30 장마감 close (0.32%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 507,000 전일대비 11,000 등락률 +2.22% 거래량 440,508 전일가 496,000 2020.07.03 15:30 장마감 close (2.22%), 삼성SDI(2.56%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 8,500 등락률 +2.98% 거래량 1,597,485 전일가 285,500 2020.07.03 15:30 장마감 close (2.98%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,380,000 전일대비 1,000 등락률 +0.07% 거래량 33,781 전일가 1,379,000 2020.07.03 15:30 장마감 close (0.07%)도 올랐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 700 등락률 +1.32% 거래량 11,833,037 전일가 52,900 2020.07.03 15:30 장마감 close 와 SK하이닉스는 오는 7일 실적 가이던스 발표를 앞두고 실적 전망이 상향조정되고 있다. 마이크론의 실적 호조로 하반기 실적 전망치는 상향조정이 들어간 것으로 판단된다.

김지윤 대신증권 연구원은 “이날 코스피 상승과 낙폭 모두 제한적인 모습”이라며 “경제지표 서프라이즈가 이어지면서 실적기대가 유입되는 가운데 경기개선에 대한 기대와 현실 간의 괴리가 커질 경우 단기 변동성은 확대될 수 있다”고 말했다.

코스닥지수는 이날 전 장보다 9.63포인트(1.30%) 오른 752.18로 장을 끝마쳤다. 이날 코스닥지수는 0.48%(3.58포인트) 상승한 746.13에 개장한 뒤 장 중 하락 전환했지만 외국인의 유입이 두드러지면서 상승 마감했다. 개인과 외국인은 각각 185억원, 382억원어치 주식을 샀고 기관은 340억원어치 주식을 내다 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,900 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 488,227 전일가 123,800 2020.07.03 15:30 장마감 close (0.08%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 259,900 전일대비 13,300 등락률 +5.39% 거래량 513,990 전일가 246,600 2020.07.03 15:30 장마감 close (5.39%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 132,200 전일대비 18,900 등락률 +16.68% 거래량 12,576,522 전일가 113,300 2020.07.03 15:30 장마감 close (16.68%), 에코프로비엠(1.71%) 등이 상승했다.

이날 코스닥시장에선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려에 진단키트관련주가 업종 강세를 주도했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 132,200 전일대비 18,900 등락률 +16.68% 거래량 12,576,522 전일가 113,300 2020.07.03 15:30 장마감 close 외에도 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 22,050 전일대비 850 등락률 +4.01% 거래량 6,230,423 전일가 21,200 2020.07.03 15:30 장마감 close (4.01%), EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 11,900 전일대비 500 등락률 +4.39% 거래량 5,016,366 전일가 11,400 2020.07.03 15:30 장마감 close (4.39%), 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 9,700 전일대비 1,180 등락률 +13.85% 거래량 39,094,730 전일가 8,520 2020.07.03 15:30 장마감 close (13.85%) 등도 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr