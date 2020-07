세화피엔씨 모레모 '올영1위', 셀리턴 '우수중소기업'[핫★뷰티]

[아시아경제 최정화 기자] ▷감성 코스메틱 브랜드 '모레모'가 올리브영에서 전체 판매량 1위를 기록했다. ▷뷰티&헬스케어 브랜드 '셀리턴'이 '우수중소기업'으로 선정됐다.

세화피앤씨 모레모, '올리브영' 전체 판매량 1위 기록

세화피앤씨 '모레모 워터트리트먼트 미라클10'이 국내 1위 H&B스토어 올리브영에서 전체 판매량 1위를 차지했다.

코스닥기업 세화피앤씨의 감성 코스메틱 브랜드 '모레모'의 헤어케어 전략제품 '모레모 워터트리트먼트 미라클10'이 7월 1일 오전 9시 기준 올리브영 온라인몰에서 전체 제품 가운데 판매량 1위를 차지했고, 헤어케어 부문에서도 1~3위를 모두 석권하는 등 올리브영 베스트셀러로 등극했다.

이번에 전체 판매 1위를 차지한 '모레모 워터트리트먼트 미라클10'은 물미역 트리트먼트란 애칭으로 2030 여성의 사랑을 독차지하고 있다. 지난 2017년 GS홈쇼핑 론칭 3개월만에 누적판매량 3만5천세트 기록, 美 홈쇼핑에서도 완판을 달성했고, 美 뷰티매거진 '뉴 뷰티'가 최고의 손상모 케어 아이템으로 소개한 제품이다. 2019 올리브영 어워즈 헤어케어부문, 日 4대 쇼핑몰 큐텐재팬 트리트먼트 부문 1위에 오른 모레모의 전략제품이다.

셀리턴, 지역사회 발전 공로 ‘우수 중소기업’ 선정

뷰티&헬스케어 전문기업 (주)셀리턴이 어려운 경제 여건 속에서도 대외 경쟁력을 강화하고 지역사회발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘남동구 우수 중소기업’에 선정됐다.

인천시 남동구 주관 ‘남동구 우수 중소기업인’에 선정된 셀리턴은 지난 1일 오전 인천시 남동구청에서 열린 ‘2020년 2분기 남동구 우수기업’ 행사에서 이강호 남동구청장으로부터 우수 중소기업 인증패와 우수기업인 표창을 수여받았다.

셀리턴은 4차 산업혁명 시대 핵심 기반 기술인 ‘광융합기술’을 적용해 LED 뷰티&헬스케어 시장을 성공적으로 개척해 대외 경쟁력을 강화한 공로를 인정받아 수상의 기회를 얻었다. 국내외 어려운 경제 여건 속에서도 적극적으로 해외 판로 개척에 노력을 기울인 결과, 2019년에는 전년 대비 187% 성장한 수출 실적을 기록했다.

