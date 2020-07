[아시아경제 이현주 기자] 3일 오후 1시59분께 강원 영월군 동쪽 22㎞ 지역에서 규모 2.3 지진이 발생했다.

기상청에 따르면 이번 지진의 발생 위치는 북위 37.18, 동경 128.71이다. 발생 깊이는 6㎞다.

강원지역은 최대진도 3, 경북가 충북은 최대진도 2로 나타났다. 진도 3은 정지하고 있는 차가 약간 흔들리는 정도이며 진도 2의 경우 조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람만 느낀다.

기상청은 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의하길 바란다"고 말했다.

