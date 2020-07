故 최숙현 폭행·돈 받아 챙긴 팀닥터 "소속팀 아닌 외부 인물"

억지로 빵 먹이는 등 가혹행위 가담

치료비 명목으로 선수들 돈 받아 챙기기도

의료 면허 없이 활동 추정…"따로 처벌할 것"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 극단적 선택을 한 청소년 철인3종경기 국가대표 출신 고(故) 최숙현 선수의 폭행사건에는 고인이 몸 담았던 경주시청 팀닥터가 연루된 것으로 나타났다. 팀닥터는 경주시청 감독과 친분이 두터웠던 것으로 전해졌으며, 정신치료 명목으로 고인 가족에게 금품을 요구하기도 했다.

2일 이용 미래통합당 의원이 공개한 녹취록, 진정서 등에 따르면 최 선수는 경주시청에 공식적으로 입단하지 않았던 지난 2016년 2월 뉴질랜드 전지훈련 당시부터 폭행·폭언 등 가혹행위를 당했다.

최 선수를 지속해서 폭행한 사람은 김 모 경주시청 감독과 팀닥터를 맡았던 안 모 씨, 선배 2명 등 4명이다. 앞서 고인은 지난 4월 대한체육회에 이들에게 수년간 폭행을 당했다는 내용의 진정서를 제출한 바 있다.

이들 중 팀닥터 안 씨는 고인이 아침에 복숭아 1개를 먹은 사실을 김 감독에 보고하지 않았다는 이유로 폭행을 하는가 하면, 식(食)고문을 하는 등 가혹행위에 적극 가담한 것으로 나타났다.

당시 음성파일을 들어보면 안 씨가 "이빨 깨물어" 라고 말한 뒤 뺨을 때리는 '짝' 소리가 여러 차례 들린다.

안 씨는 최 선수를 폭행하는 도중 김 감독과 술을 마시기도 한다. 김 감독이 "한잔하시죠, 선생님. 제가 콩비지찌개 끓였습니다"라고 말하자 안 씨는 와인을 달라고 요구한다. 두 사람이 찌개를 안주 삼아 와인을 마시는 사이 고인은 옆에서 흐느낀다.

안 씨는 식사 자리에서 탄산음료를 시켰다는 이유로 고인에게 빵 20만원 어치를 강제로 먹이는 가혹행위를 하기도 했다

그런가 하면 안 씨는 고인을 비롯한 선수들에게 치료비 명목으로 금품을 요구하기도 한 것으로 전해졌다. 고인은 진정서에서 "팀 닥터가 물리치료비, 심리치료비 명목으로 16차례에 걸쳐 돈을 요구했다"고 주장했다.

고인은 당시 팀 내에서 영향력이 있었던 안 씨의 요구를 거절할 수 없었고, 돈의 용도가 무엇인지도 물을 수 없었던 것으로 전해졌다. 고인과 고인 가족 명의 통장에서 안 씨 통장으로 이체된 총액은 약 1500만원이다.

안 씨는 경주시청 선수단에 정식으로 소속된 인물이 아닌, 선수단이 전지훈련 등을 할 때 사비를 내고 임시로 고용한 인물로 알려졌다. 또한 의료면허 없이 팀닥터로 활동한 것으로 전해졌다.

여준기 경북 경주시체육회장은 2일 안 씨에 대해 "경찰 조사를 보지 않아 확실하지 않지만 팀닥터로 활동한 안 씨는 의료인 면허가 없는 것으로 안다"며 "경주시청 실업팀에 소속된 인물이 아닌 선수들의 해외훈련 등 필요에 따라 외부에서 불러 참가시킨 인물"이라고 설명했다.

그러면서 "지병인 암이 재발해 건강이 좋지 않아 인사위원회에 출석할 수 없다는 통보를 했다"며 "의료면허 없이 활동한 것에 대해서는 검찰에서 따로 처벌받을 것으로 안다"라고 말했다.

고인은 지난달 26일 새벽 부산에 있는 소속팀 숙소에서 극단적 선택으로 생을 마감했다. 숨지기 전 고인은 어머니에게 보낸 카카오톡 대화방에 "엄마 사랑해, 그 사람들 죄를 밝혀줘"라고 적었다.

고인은 지난 3월 김 감독, 안 씨 등 자신에게 지속해서 가혹행위를 한 4명에 대해 폭행 등 혐의로 고소했다. 이후 경북 경주경찰서가 해당 사건에 대해 기소의견으로 검찰에 송치, 현재 대구지검은 해당 사건을 여성아동범죄조사부(양선수 부장검사)에 배당해 수사하고 있다.

한편 경주시체육회는 2일 오후 2시 최 선수 사망 사건 관련 인사위원회를 열고, 김 감독의 직무를 정지하기로 했다. 이날 체육회는 경주시청 김 감독과 선수 2명 등 총 3명을 불러 청문회를 가졌다.

고인을 폭행한 의혹을 받고 있는 팀닥터 안 씨에 대해서는 추가 조사 후 고발 조치할 방침이다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr