[아시아경제 임혜선 기자] 한국거래소는 삼성머스트스팩3호 삼성머스트스팩3호 309930 | 코스닥 증권정보 현재가 2,090 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,090 2020.07.02 15:30 장마감 close 에 대해 보통주에 대한 주권매매거래 정지를 해제한다고 2일 공시했다. 해제일시는 3일이다. 해제 사유는 상장예비심사결과 통지(승인)이다.

