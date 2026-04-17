조이웍스앤코 조이웍스앤코 close 증권정보 309930 KOSDAQ 현재가 1,504 전일대비 347 등락률 +29.99% 거래량 967,246 전일가 1,157 2026.04.17 14:39 기준 관련기사 조이웍스앤코, 적정 의견 감사보고서 제출…기업가치 제고에 최선 조이웍스앤코, 주가 안정 및 주주가치 제고위해 5대 1 액면병합 레이디가구, 온담 흙소파 전 모델 완판…웰니스 수요 겨냥 적중 전 종목 시세 보기 는 17일 1주당 3주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시했다.

증자 전 발행 주식 총수는 489만7409주다. 증자 후 주식 수는 1925만8502주가 된다. 무상증자로 자본에 전입할 금액과 재원은 주식발행초과금 71억8054만원이다.

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신주 배정 기준일은 오는 5월28일이고 신주의 상장 예정일은 오는 6월22일이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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