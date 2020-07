광주시, 국·과장급 26명 전보인사 단행

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 국·과장급 전보인사를 소폭 단행했다고 2일 밝혔다.

이번 전보인사는 코로나19가 엄중한 상황임을 감안해 업무의 일관성과 조직의 안정성을 확보하기 위해 꼭 필요한 직위만 교체했다. 1년 미만 전보제한 인사 원칙 아래 본인 희망을 우선적으로 반영한 것으로 알려졌다.

3급(국장급) 전보는 ▲이정식 자치행정국장 ▲강영숙 여성가족국장 ▲정재근 보건환경연구원장 등 3명이다. 군공항이전추진본부장은 업무 연속성 등을 감안해 배복환 군공항정책과장을 법정대리로 운영토록 했다.

4급(과장급) 전보는 ▲이정석 비서실장 ▲김종화 인사정책관 ▲김동현 세정담당관 ▲김성학 안전정책관 ▲허경 재난대응과장 ▲이윤필 민생사법경찰과장 ▲김지환 자치행정과장 ▲김종원 5·18선양과장 ▲김순옥 여성가족과장 ▲이한국 하수관리과장 ▲김재식 도시계획과장 ▲김경호 건설행정과장 ▲이보근 노동협력관 직무대리 ▲박혜미 문화산업과장 ▲정창균 기업육성과장 ▲배현숙 민생경제과장 직무대리 ▲이상재 공무원교육원 교육지원과장 ▲서진종 보건환경연구원 감염병연구부장 ▲이순호 상수도사업본부 경영부장 ▲신정하 상수도사업본부 용연정수사업소장 ▲이경 종합건설본부 총무부장 ▲이승국 동구 전출(부구청장 요원) ▲김영채 광주광역시(북구 전출 예정) 등 총 23명이다.

광주시 관계자는 “차질없는 코로나19 대응을 위해 오는 17일까지 5급 이하 전보인사를 마무리할 예정이다”며 “조직 안정성과 업무성과 제고를 위해 민선7기 인사원칙인 1년 미만 전보제한을 견지하면서 본인 희망부서를 우선 반영하고 상수도 인사혁신방안이 구현될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

