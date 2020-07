속보[아시아경제 김형민 기자] 아이돌 가수 고(故) 구하라씨를 폭행하고 협박한 혐의로 기소된 최종범씨가 2심에서 징역 1년을 선고받고 법정구속됐다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr