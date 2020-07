‘코로나19’ 대학 등록금 반환 난제…전남대가 해법 찾나

정병석 총장 공개토론회 개최…학생지원금 등 방안 모색 밝혀

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘코로나19’로 인한 대학생들의 등록금 반환 요구가 격화되고 있는 가운데, 정병석 전남대학교 총장이 학생지원금 방안 모색을 공개적으로 밝혀 눈길을 끌고 있다.

정병석 총장의 발언은 그동안 주요 국공립대학들이 학생들의 등록금 반환요구에 대해 마땅한 답변을 내놓지 못하고 있는 가운데 나온 것인 데다, 국립대 총장이 등록금 문제 등을 놓고 학생들과 공개토론 자리를 마련한 것 자체가 처음이어서, 전국 대학가에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다.

2일 전남대에 따르면 정병석 총장이 전날 오후 5시 신입생과 재학생, 각 학과(부) 대표, 학생중앙운영위원회, 총동아리연합회 등 80여명의 학생들이 참석한 가운데 ‘코로나19 대응을 위한 학생 설명회’를 개최했다.

이 자리에서 방역, 학사, 재정 등 학교 현황에 대한 설명과 질의응답시간도 가졌다.

정 총장은 이 자리에서 “등록금은 아껴쓰고 남기기는 현실적으로 매우 어렵다”면서 “고통분담 차원에서 학생들에게 재난지원금 등의 형태로 지원하는 방안을 찾겠다”고 밝혔다.

이어 “대학 예산은 시설유지와 교원 인건비 등 경직성 경비가 대부분이고, 생활관 입주비나 언어교육원 수강료 등 수입원은 ‘코로나19’로 인해 오히려 크게 줄어드는 등 재정적 어려움이 심각하다”면 “하지만, 집행이 보류된 사업비 등 사용 가능한 자투리 예산을 모두 긁어모아 교직원들과 함께 어떻게든 학생들의 어려움을 덜어주도록 대책을 강구하겠다”고 강조했다.

설명회 참석 학생들은 “대학당국이 학우들과 직접적이고 공개적인 논의의 장을 마련해 줘 고맙다”면서 “사이버 강의 수강에 등록금을 전액 부담하는 것은 아깝다”고 주장했다.

또 ▲‘코로나19’ 상황에 대한 대응프로토콜 등을 전파해 불안감을 해소해 줄 것과 ▲사실상 고립상태에 있는 신입생들이 동료, 선배들과 연계될 수 있도록 지원해 줄 것 등을 건의하기도 했다.

